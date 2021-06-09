Kaymakamımız Sayın Ali Güldoğan, İlçemiz Devlet Hastanesini ve Aile Sağlık Merkezlerini Ziyaret Ederek Yapılan Aşı Çalışmalarını Yerinde İnceledi. - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının belirtmiş olduğu aşı takvimine göre Covid-19 aşısı ilçemizde devam ediyor. Bu kapsamda;

Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN, beraberinde İlçe Sağlık Müdürü ile birlikte İlçemiz Devlet Hastanesini ve Aile Sağlık Merkezlerini ziyaret ederek yapılan aşı çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçemizde ve hastanemizde bulunan Covid-19 vakaları ile aşılama hakkında, bilgi alan Kaymakamımız Sayın GÜLDOĞAN aşı odalarını tek tek ziyaret etti.