Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. - Son Dakika
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Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı.

16.09.2021 17:56
Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı.

Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı.

Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının başlaması münasebetiyle İlçemiz Alparslan Ortaokulunda düzenlenen program İstiklal marşının okunması ile başladı. Protokol tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Sayın Kaymakamımız Dr. İsmail Altan Demirayak konuşmasında; uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimle başlayan 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğretmen ve öğrencilere başarılarla dolu bir yıl temennisinde bulundu. Öğrenciler tarafından şiirler okunması ile devam eden programda, koro gösterimi yapıldı. Akabinde Kaymakamımız, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte ilk ders başlama zilini çaldı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. - Son Dakika
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