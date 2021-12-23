Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, ilçemizdeki ceviz fidanı dikim alanlarını yerinde inceledi. Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, ilçemizdeki ceviz fidanı dikim alanlarını yerinde inceledi. Kaymakamımız, İlçe Orman İşletme Müdürü İlhan Yazıcı ile beraber, "Ceviz Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında aydınsofu, evciler, küplüce köyünde bulunan ceviz fidanı dikim alanını ziyaret ederek, ceviz fidanlarının yetişmesi ile ilgili bilgi aldı. Sayın Kaymakamımız İsmail Altan Demirayak; Ceviz Yetiştiriciliği Projesi ile ilgili çiftçilerimizden gelen olumlu görüş ve yoğun taleplerinden dolayı memnuniyetini belirterek, yeni ceviz dikim alanlarının oluşturulması konusunda da çalışmaların başlatılabileceğini dile getirdi. 1. 020 dekar alanda dikilmesi hedeflenen 21. 000 adet ceviz fidanının 10. 000 adeti toprakla buluştu. 11. 000 adet fidanın ise alt yapı çalışmaları tamamlanarak yılsonuna kadar dikimi gerçekleştirilecektir.