Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor.
28.09.2021 22:01
Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor.
Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, esnaf ziyaretleri programı kapsamında ilçemizdeki esnaflarımızı dolaşmaya devam ediyor. Esnaflarımızla sohbet eden Sayın Kaymakamımız, Kaymakamlık Makamının herkese açık olduğunu dile getirdi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
5.01.2022 22:42:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor. - Son Dakika