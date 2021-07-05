Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Geleneksel Türk Okçuluğu Kursunu Ziyaret Etti. - Son Dakika

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Geleneksel Türk Okçuluğu Kursunu Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Halk Eğitim Merkezi ve Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi işbirliği ile açılan Geleneksel Türk Okçuluğu Kursunu ziyaret etti.