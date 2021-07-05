Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Geleneksel Türk Okçuluğu Kursunu Ziyaret Etti.
05.07.2021 23:06
Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Geleneksel Türk Okçuluğu Kursunu Ziyaret Etti.
Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Geleneksel Türk Okçuluğu Kursunu Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Halk Eğitim Merkezi ve Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi işbirliği ile açılan Geleneksel Türk Okçuluğu Kursunu ziyaret etti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
5.07.2021 23:53:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Geleneksel Türk Okçuluğu Kursunu Ziyaret Etti. - Son Dakika