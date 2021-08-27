Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Köy Ziyaretlerinde Bulundu. - Son Dakika
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Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Köy Ziyaretlerinde Bulundu.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Köy Ziyaretlerinde Bulundu.

27.08.2021 21:39

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Köy Ziyaretlerinde Bulundu.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Köy Ziyaretlerinde Bulundu. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, köy ziyaretleri kapsamında ilçemize bağlı Karapınar, Güldede, Başören, Akdere, Bozhüyük, Güllübucak, Erdoğan, Kındıraklık, Kaynarca ve Kızılpınar köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımıza kurum müdürleri eşlik etti. Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını, talep ve isteklerini dinleyerek her konuda yardımcı olacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre

Bozhüyük, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Köy Ziyaretlerinde Bulundu. - Son Dakika


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