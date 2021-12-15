Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, "Yaşamak İçin Oku-yorum" Etkinliğine Katıldı. - Son Dakika

Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, "Yaşamak İçin Oku-yorum" Etkinliğine Katıldı. Gürün Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Yaşamak İçin Oku-Yorum" Projesi başladı. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Gürün Anadolu Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulunda yapılan kitap okuma müzakeresine katıldı. Sayın YAZICI, Nuri DEMİRAĞ'ın hayatını anlatan "HAYALLERİ UÇURAN ADAM" kitabını okuyan öğrencilerle, okulun Z-Kütüphanesinde bir araya gelerek eser ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Öğrencilerin kitapla ilgili yorumlarını dinledi ve onlarla sohbet etti.