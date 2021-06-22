Kaymakamımız Temel Atma Törenine Katıldı - Son Dakika

Kaymakamımız Temel Atma Törenine Katıldı
22.06.2021 19:08
Kaymakamımız Nazlı DEMİR; AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail SÜMER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU ve beraberindeki heyetle birlikte 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde yapımına başlanan 6 derslikli anaokulunun temel atma anına iştirak ettiler.
Kaymakamımız Nazlı DEMİR; AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail SÜMER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU ve beraberindeki heyetle birlikte 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde yapımına başlanan 6 derslikli anaokulunun temel atma anına iştirak ettiler.
Son Dakika 19:51 Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi 19:38 Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti 19:22 TURKOVAC'a yoğun ilgi! Kısa sürede 846 bin 451 kişi gönüllü olmak için başvurdu 19:07 Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı 18:34 Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı 17:47 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 15:46 HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı