Kaymakamımız Temel Atma Törenine Katıldı - Son Dakika

Kaymakamımız Nazlı DEMİR; AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail SÜMER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU ve beraberindeki heyetle birlikte 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde yapımına başlanan 6 derslikli anaokulunun temel atma anına iştirak ettiler.

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