Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi İHA'ya konuştu - Son Dakika
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Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi İHA'ya konuştu

17.07.2022 17:20

- Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi İHA'ya konuştu Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun alkollü araç kullanarak çarpıp hayatını kaybetmesine yol açtığı 13 yaşındaki çocuğun acılı ailesi İHA'ya konuştu.

- Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi İHA'ya konuştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun alkollü araç kullanarak çarpıp hayatını kaybetmesine yol açtığı 13 yaşındaki çocuğun acılı ailesi İHA'ya konuştu. Baba Murat Çelik, "Çocuğum burada mezarında rahat uyusun. Bunu devletime, büyüklerime bırakmışım. Bu tür başka olayların yaşanmaması için Allah'a dua ediyoruz" dedi.

Gercüş Kaymakam Server Sinanoğlu, cuma günü saat 15.00 sıralarında kendisine tahsis edilen kaymakamlığa ait 72 EP 436 resmi plakalı makam aracıyla tek başına Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil- Batman karayolunun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında Kaymakam Sinanoğlu, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, bu kez de kırmızı ışıkta duran 07 ESU 79 plakalı araca çarptı. Kazada Muhammet Çelik hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Gözaltına alınan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanırken, acılı aile süreç hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu.

"Çocuğum burada mezarında rahat uyusun"

Muhammet Çelik'in babası Murat Çelik kapıcılık yaptığını, çocuklarının güzel yerlere gelmesi, devlete, millete hayırlı evlatlar olmaları için gecesini gündüzüne kattığını söyledi. Bununla da onur ve gurur duyduğunu belirten Çelik, "Başta Diyarbakır Valimiz Ali İhsan Su, Bismil Kaymakamımız olsun ve güvenlik güçlerimiz olsun hepsine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çocuğum Diyarbakır Suffe Medresesinde ilim öğreniyordu. Bayram tatiline gelmişti. 'Babacım, amcalarıma gitmek istiyorum' dedi. Onun cebine kuvvetim dahilinde harçlık bıraktım. Çocuğum da gitti. Olay cuma günü olmuş. Çocuk Diyarbakır'a gelecek. Allah'u Teala düşmanımızın başına dahi böyle bir şey getirmesin. Gerçekten çok zor, ciğerimiz yanıyor. Devlete karşı ben ve çocuklarım boynumuz kesinlikle kıldan incedir. Bütün devlet birimlerine inanıyorum. Onlar, başımızın tacıdır. Bunu adalete bırakıyorum. Yasal yolu ne ise büyüklerimizden bunun yapılmasını rica ediyorum. Olayı yapan şahıs, rütbesi, makamı ne olursa şu beş parmak gözüküyor ya, olayı yapan üç parmak dahi suç işlemişse dördüncü parmağın ceza almasını istemiyorum. Üç parmak ise üç parmak kadar istiyorum. Ne fazlasını isterim onun hakkına geçmeyi, ne de eksiğini isterim. Benim çocuğum burada mezarında rahat uyusun. Bunu devletime, büyüklerime bırakmışım. Bu tür başka olayların yaşanmaması için Allah'a dua ediyoruz" dedi.

Aile avukatı Mehmet Murat Baran, söz konusu olayda şüphelinin tutuklanmış olmasının bir nebze de olsa ailenin acısını azalttığı değerlendirmesinde bulundu. Baran, "Görgü tanıklarının beyanlarına göre aşırı bir hız söz konusu ve hastane kayıtlarında da alkollü olduğu anlaşılıyor. Dosyanın yasal sürecini takip edeceğiz ve ailenin acısının dinmesi açısında da en üst sınırdan ceza alması için çabalayacağız. Adalete olan inancımızın bu konuda tecelli etmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi İHA'ya konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi İHA'ya konuştu - Son Dakika
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