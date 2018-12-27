Son Dakika Haberleri: Kaymakamın Çocuklarla Kar Topu Keyfi

Kaymakamın Çocuklarla Kar Topu Keyfi

32 dakika önce

Gümüşhane'de okul ziyaretine giden kaymakamın okul bahçesinde çocuklarla kartopu oynadığı anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaymakamın Çocuklarla Kar Topu Keyfi, System.String[]
Gümüşhane'de okul ziyaretine giden kaymakamın okul bahçesinde çocuklarla kartopu oynadığı anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kentte 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle dün okullardaki durumu yerinde görmek için Mithatpaşa İlkokuluna giden Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, burada öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

Beraberindeki yetkililerle okuldaki incelemelerin ardından okul bahçesine çıkan kaymakam Ekşi, burada miniklerin kar topu oynadığını gördü.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Ekşi'yi öğrenciler kar topuna tuttu.

Ekşi ve protokol üyeleri ile öğrencilerin kar topu oynadığı keyifli görüntüler kameralara yansıdı.

Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı sonrası okullardaki durumları yerinde gömek için gittikleri okulda öğrencilerin kar topu oynadıklarını gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin kendilerini görmesinin ardından kartopu yağmurunun başladığını bildiren Ekşi, "Bizi görünce kar topu atmaya başladılar. Biz de onların sevinçlerine ortak olduk. Keyifli anlar yaşadık. Ortaya samimi ve sıcak görüntüler çıktı. Kar sevinçlerine ortak olmak için oyunlarına dahil olduk. Öğrencilerimizin yüzlerinde oluşan mutluluk bizler için her şeyden kıymetli." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:18 Kaynak: AA

Şiran, Gümüşhane, Kar, Güncel
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