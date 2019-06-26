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Kaymakamın iki oğlu bıçaklı kavgada yaralandı

52 dakika önce

Kaymakamın iki oğlu bıçaklı kavgada yaralandıDENİZLİ - Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın iki oğlu, Denizli'de karıştıkları kavgada bıçaklandı.

Kaymakamın iki oğlu bıçaklı kavgada yaralandı
DENİZLİ - Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın iki oğlu, Denizli'de karıştıkları kavgada bıçaklandı. İnan'ın çocuklarından birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Kaymakam İnan'ın oğulları S.A.İ, ve M.B.İ (21), iddialara göre sosyal medya üzerinden kız meselesinden dolayı tartıştıkları A.S.K. ve K.E., B.Ç. ile kişilerle Kınıklı Mahallesi Amfi Park civarında buluştu. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce S.A.İ, ile A.B.İ'yi bıçaklandı, M.B.İ.'nin ise darp sonucu yaralandı. Olayın ardından bıçaklanan 2 kardeş olay yerine gelen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kardeşlerden S.A.İ'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Olay sonrası A.S.K.'nin polis tarafından gözaltına alındığı diğer şahısların ise arandığı bildirildi.
Öte yandan Denizli Valisi Hasan Karahan ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir başta olmak üzere protokol üyeleri hastaneye gelerek yetkililerden gençlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaymakamın iki oğlu bıçaklı kavgada yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
Gemlik, Bursa, Kemal İnan, Denizli, 3. Sayfa
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