Kaymakamın maske sınavından geçen gençlere teşekkür belgesi - Son Dakika

Çeltik Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, işletmelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye karşı duyarlılığını ölçmek için maskesiz gezdiği ilçede kendisini uyaran iki gence teşekkür belgesi verdi.

Vuran, yeni atandığı ilçede göreve başlamadan önce sivil olarak ilçenin esnaflarını ve iş yerlerini gezdi.

Halkın yoğun olarak kullandığı iş yerlerine maskesiz giren Vuran, maske konusunda uyarılıp uyarılmayacağını sınadı.

Vuran, bir iş yerinde kendisini uyaran Fahrettin Çetin ve Esra İltiş'e, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bilinçli hareket ettikleri için teşekkür belgesi verdi.

Çetin ve İltiş, teşekkür belgesi aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kendimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Bundan sonra koronavirüsle mücadele kapsamında daha dikkatli olup vatandaşların kurallara uymaları konusunda gereken ikazları yapmaya devam edeceğiz.

Vuran'ı uyarmayan işletmeler ise daha duyarlı olmaları konusunda uyarıldı.