Son Dakika Haberleri: Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

33 dakika önce

Denizli'de, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'de, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın çocukları Safa Akif İnan'ın bıçaklanarak öldürülmesi, Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan'ın ise yaralandığı olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, Safa İnan'ın ağabeyleriyle tartışan gruba doğru koşması ve daha sonra bıçaklanarak bir kafeye elini göbeğine doğru tutarak içeriye girmesi yer alıyor.
Diğer kişilerin alandan kaçması da kayıtlara yansıyor.
Olay
Merkez Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde 26 Haziran'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuğu 3 kardeşten Safa Akif İnan (15) ve Ahmet Burak İnan (21) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralanmıştı.
Yaralılardan Safa Akif İnan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından 8 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:57 Kaynak: AA
akif inan, denizli, kavga, öldü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmaniye'deki sır cinayet çözülemedi: Dehşet vericiydi, orada çıldırdım! 50 lira için 19 yaşındaki gencin kafasına çakı sapladı! Korkunç cinayet kamerada Kaymakamın oğlunun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:30:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]