Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda şüpheli sayısı 11'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda şüpheli sayısı 11'e çıktı - Son Dakika

Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda şüpheli sayısı 11'e çıktı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 25 Haziran 2019'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Avcılar Kaymakamı olan Kemal İnan'ın çocuklarından Safa Akif İnan (16) bıçaklanarak öldürüldü, ağabeyleri Ahmet Burak İnan (22) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (22) ise darp...

Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda şüpheli sayısı 11'e çıktı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 25 Haziran 2019'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Avcılar Kaymakamı olan Kemal İnan'ın çocuklarından Safa Akif İnan (16) bıçaklanarak öldürüldü, ağabeyleri Ahmet Burak İnan (22) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (22) ise darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın görülmesine devam edildi. 6'sı tutuklu 8 sanıklı davada, savcılığın ek iddianame hazırlamasıyla sanık sayısı 11'e yükseldi.

Çamlaraltı Mahallesi'nde 25 Haziran 2019'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına, ardından da İstanbul'un Avcılar ilçesi Kaymakamlığına atanan Kaymakam Kemal İnan'ın çocuklarından Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçakla, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Durumu ağır olan Safa Akif İnan, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, kavgaya karışan karşı gruptan yaşları 15 ile 17 arasında değişen B.Ç., K.E., A.S.K., K.B., B.K., K.Ö., B.Ö. ve İ.S.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 8 kişiden B.Ç., K.E., A.S.K., K.B., İ.S. ve B.K. tutuklandı. İki kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EK İDDİANAMEYLE ŞÜPHELİ SAYISI 11'E ÇIKTI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının hazırladığı iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve 8 şüphelinin yargılanmasına başlandı. 'Çocuğu Kasten Öldürmek, Yaralama ve Basit Yaralama' suçlarından 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, savcılık ek iddianame hazırladı. Hazırlanan ek iddianamede, suça karıştığı tespit edilen E.S. (15), B.E. (16) ve M.K.B. (16), hakkında da 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan soruşturma başlatıldı. Ek iddianameyle, soruşturma kapsamında şüpheli sayısı da 11'e yükseldi. Dava kapsamında, B.Ç., K.E., A.S.K., K.B., İ.S. ve B.K. tutuklu, K.O., B.E. (16), M.K.B., E.S. ile F.A.B. tutuksuz yargılanıyor. Çocuk ağır ceza sıfatıyla Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde suça sürüklenen 6'sı tutuklu 11 şüpheli çocukla ilgili davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz şüpheli çocuklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Kapalı yapılan davada, ek iddianame ile soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilen ve tutuksuz yargılanan çocuklardan E.S., M.K.B., ve B.E.'nin ifadelerinin alındığı öğrenildi. Mahkeme heyeti duruşma sonunda, tutuklu çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, davayı 16 Haziran tarihine erteledi.


Akif İnan, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı
Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 03:45:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda şüpheli sayısı 11'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]