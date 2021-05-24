Kaymakamın ölümü Şanlıurfa'da üzüntüye neden oldu - Son Dakika

Kaymakamın ölümü Şanlıurfa'da üzüntüye neden oldu

24.05.2021 11:54
Kaymakamın ölümü Şanlıurfa'da üzüntüye neden oldu, System.String[]

İzinli olarak gittiği memleketi Bursa'da kalp krizi geçiren Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun ölümü Şanlıurfa'da büyük üzüntüye neden oldu.

İzinli olarak gittiği memleketi Bursa'da kalp krizi geçiren Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun ölümü Şanlıurfa'da büyük üzüntüye neden oldu. Taziye mesajları yayımlayan il protokolü, üzüntülerine dile getirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Hasan Ongu, izinli olarak gittiği memleketi Bursa'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kaymakamın ani ölümü Şanlıurfa'da büyük üzüntüye neden oldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yayımladığı bir mesajla üzüntüsünü dile getirdi. Kaymakam Hasan Ongu'nun başarılı bir yönetici olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yayımladığı mesajında," Memleketi Bursa'da bulunduğu sırada kalp krizi geçiren Siverek Kaymakamımız Hasan Ongu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.

2006 yılından itibaren mülki idare amirliğine intisap ederek, yurdumuzun dört bir yanında başarıyla görev yapan ve son olarak görevlendirildiği Siverek ilçesinde kısa sürede halkın gönlünde taht kuran değerli meslektaşımızın, görevini layıkıyla yaptığına, devletine ve milletine bağlı olduğuna şahidiz.

Birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum, genç yaşta aramızdan ayrılan Hasan Ongu kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, akrabalarına, çalışma arkadaşlarına, mülki idare amirleri camiamıza ve tüm Siverek halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Siverek Kaymakamımız Hasan Ongu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da ölüm haberi nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. Kaymakam Hasan Ongu'nun genç yaşta ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini dile getiren Canpolat, hem yakınlarına hem de görev yaptığı Siverek ilçesi halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise yayımladığı mesajında Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun ölüm haberinin herkesi derinden etkilediğini belirtti. Genç yaşta vefat eden Ongu'ya Allah'tan rahmet dileyen Kuş, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dileklerinde bulundu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de yayımladığı mesajında, Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun genç yaşta geride başarılı bir meslek hayatı bırakarak vefat ettiğini söyleyen Ekinci, yakınlarına ve Sivereklilere başsağlığı dileklerinde bulundu.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise vefat haberinin kendilerini üzdüğünü belirterek Kaymakam Ongu'ya rahmet, ailesine ve geride kalanlara sabır diledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu da yayımladığı mesajında, kaymakamın ani ölümünün kendilerini çok üzdüğünü belirterek ailesine, akrabalarına, mesai arkadaşları ile Siverek halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da Kaymakam Ongu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle duyduklarını belirterek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da Kaymakam Ongu'nun vefatının herkesi olduğu gibi kendilerini de üzdüğünü belirterek kendisine rahmet, geride kalanlara ise sabırlar diledi.

Belediye başkanı seçilmeden önce kaymakam olarak görev yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise yayımladığı mesajında üzüntüsünü dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaymakamın ölümü Şanlıurfa'da üzüntüye neden oldu

Kalp Krizi, Şanlıurfa, Mevla, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakamın ölümü Şanlıurfa'da üzüntüye neden oldu - Son Dakika


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