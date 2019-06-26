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Kaymakamını oğlunun öldüğü kavganın 8 şüphelisi adliyede

10 dakika önce

Kaymakamını oğlunun öldüğü kavganın 8 şüphelisi adliyede Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı 18 yaşında küçükDENİZLİ - Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın, Denizli'de bıçaklanan iki oğlundan birinin ölümüne neden olan kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaymakamını oğlunun öldüğü kavganın 8 şüphelisi adliyede
Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı 18 yaşında küçük
DENİZLİ - Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın, Denizli'de bıçaklanan iki oğlundan birinin ölümüne neden olan kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Pamukkale ilçesinde dün gece yaşanan olayda, iddialara göre Kaymakam İnan'ın oğulları Safa Akif İnan (15), Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan ile A.S.K. ve K.E. isimli şahıslar arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda kaymakamın oğullarından Safa Akif İnan karnından, diğer oğlu Ahmet Burak İnan ise bacağından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp edildi. Kardeşler ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Safa Akif İnan yoğun bakımda sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler A.S.K., K.E., ve B.Ç., isimli şahıslarla birlikte toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve hepsi 18 yaşından küçük olan zanlılar, Servergazi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Gençlerin savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Şüphelilerin hastane çıkışlarından yüzlerine elbiseleri ile kapatmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
Kaymakamını oğlunun öldüğü kavganın 8 şüphelisi adliyede
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
Gemlik, Bursa, Kemal İnan, 3. Sayfa
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