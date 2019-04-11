Son Dakika Haberleri: Kaymakamlar Dumlupınar'da Buluştu

Kaymakamlar Dumlupınar'da Buluştu

41 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Hisarcık Kaymakamı Furkan Başar, Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber ve Kütahya Valiliği 107. Dönem Kaymakam adayları, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kaymakamlar Dumlupınar'da Buluştu, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Hisarcık Kaymakamı Furkan Başar, Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber ve Kütahya Valiliği 107. Dönem Kaymakam adayları, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Dumlupınar'ın tarihteki yeri ve önemi hakkındaki konuların yanı sıra ilçemizin sosyal ekonomik ve kültürel dokusu hakkında Kaymakam Abbasoğlu'ndan bilgi alan Kaymakamlar, ardından Dumlupınar müzesi, İlk Hedef Anıtı, Atatürk Evi ve Şehitlik ziyareti yaptılar. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abbasoğlu, misafirlerimize bu anlamlı ziyaretleri için teşekkür ediyorum dedi.

Kaymakamlar, Dumlupınar Şehitliğini ziyaretlerinde Şehitlerimiz için dua etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:44 Kaynak: İHA
Çavdarhisar, Hisarcık, Kütahya, Dumlupınar, Yaşam
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