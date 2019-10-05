Son Dakika Haberleri: Kaymakamlar, Dumlupınar'da şehitlikte buluştu
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Kaymakamlar, Dumlupınar'da şehitlikte buluştu

1 saat önce

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Dumlupınar'da bir araya gelip şehitlikleri ziyaret ettiler.

Kaymakamlar, Dumlupınar'da şehitlikte buluştu, System.String[]

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Dumlupınar'da bir araya gelip şehitlikleri ziyaret ettiler.


Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarına yapılan bu ziyaretlerin çok anlamlı olduğunu belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'e Şehit Baba-oğul plaketini takdim etti.


Ardından Dumlupınar şehitiği, Ağaçköy ve Büyükaslıhanlar şehitliğini ziyaret eden Kaymakamlar, şehitlerimiz için dua ettiler. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Altıntaş, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
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