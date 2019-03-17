Son Dakika Haberleri: Kaymakamlar Gercüş Bağlarspor-Beşirispor Maçını İzledi

Kaymakamlar Gercüş Bağlarspor-Beşirispor Maçını İzledi

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde Gercüş Bağlarspor ile Beşirispor arasında oynanan karşılaşmayı ilçe kaymakamları beraber izledi.

Kaymakamlar Gercüş Bağlarspor-Beşirispor Maçını İzledi, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde Gercüş Bağlarspor ile Beşirispor arasında oynanan karşılaşmayı ilçe kaymakamları beraber izledi.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci ve Beşiri Kaymakamı Mustafa Maslak, Gercüş Bağlarspor-Beşirispor arasında oynanan futbol maçını izledi. Dostluk ortamında geçen maçın ardından amatör kulüplere desteğin sürdüreceğini belirten Gercüş Kaymakamı Şekerci iki takım oyuncuları ve teknik ekibini tebrik ederek başarılar diledi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Maslak, Beşiri, Batman, Gercüş, Spor
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