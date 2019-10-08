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Kaymakamlar gönüllerde taht kuruyor

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ve Altıntaş kaymakamları, köyde yaşayan yaşlı çiftin çay davetini kırmayarak, evlerine ziyarette bulundu.

Kaymakamlar gönüllerde taht kuruyor, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ve Altıntaş kaymakamları, köyde yaşayan yaşlı çiftin çay davetini kırmayarak, evlerine ziyarette bulundu.


Ortak yürüttükleri tarım, turizm ve bölgedeki şehitlik onarım projeleriyle sık sık gündemde olan Altıntaş ve Dumlupınar kaymakamları, gönüllerde de yer etmeyi ihmal etmiyorlar.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Altıntaş Kaymakamı Musatafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş ilçesine bağlı Saraycık köyünde ikamet eden yaşlı çiftin çay davetine icabet ederek bir süre sohbette bulundu.


Devletin her alanda vatandaşların yanında olduğunu yaptıkları çalışmalarla ortaya koyan iki kaymakamın samimi ortamdaki sohbeti taktir topladı. Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerine bağlı köylerde yaşayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını bire bir kendileri tespit eden kaymakamların, ihtiyaç sahibi aileleri kendilerinin ziyaret etmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması, iki ilçe halkı tarafından da takdirle karşılanıyor.


İsimlerini açıklanmasını istemeyen yaşlı çift, "Bizler devleti her zaman yanımızda hissediyoruz. Cumhurbaşkanımıza, Kütahya valimize böylesine güzel insanlarla bizleri tanıştırdığı ve bize hizmet etmelerini sağladığı için teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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