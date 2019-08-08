Son Dakika Haberleri: Kaymakamlar ile Vali Yardımcıları Kararnamesi yayınlandı
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Kaymakamlar ile Vali Yardımcıları Kararnamesi yayınlandı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaymakamlar ile Vali Yardımcıları Kararnamesi yayınlandı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameye göre, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı Muş Varto Kaymakamlığına, Isparta Şarkikaağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval Musabeyli Kaymakamlığına, Gaziantep Vali Yardımcısı Bünyamin Bilgin Kilis Vali Yardımcılığına, Samsun Vali Yardımcılığına Kilis Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kilis Vali Yardımcılığına Mardin Vali Yardımcısı Osman Demir, Kırşehir Kaman Kaymakamlığına Kilis Vali Yardımcısı Şükrü Ozcan, Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu Çankırı Ilgaz Kaymakamlığına atandı. - KİLİS
Recep Tayyip Erdoğan, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
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