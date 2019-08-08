Kaymakamlar ile Vali Yardımcıları Kararnamesi yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından imzalanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameye göre, Musabeyli
Kaymakamı Ertuğrul Avcı Muş Varto
Kaymakamlığına, Isparta
Şarkikaağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval Musabeyli Kaymakamlığına, Gaziantep
Vali Yardımcısı Bünyamin Bilgin Kilis
Vali Yardımcılığına, Samsun
Vali Yardımcılığına Kilis Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş
, Kilis Vali Yardımcılığına Mardin
Vali Yardımcısı Osman Demir
, Kırşehir Kaman
Kaymakamlığına Kilis Vali Yardımcısı Şükrü Ozcan, Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu Çankırı Ilgaz
Kaymakamlığına atandı. - KİLİS