Kaymakamlar kadına şiddeti önlemek için toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamlar kadına şiddeti önlemek için toplandı - Son Dakika

Kaymakamlar kadına şiddeti önlemek için toplandı

6 saat önce

Kilis'in Elbeyli, Musabeyli ile Polateli ilçelerinde Kaymakamlar başkanlığında Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı.

Kaymakamlar kadına şiddeti önlemek için toplandı, System.String[]

Kilis'in Elbeyli, Musabeyli ile Polateli ilçelerinde Kaymakamlar başkanlığında Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı.


Elbeyli ilçesinde Kaymakam Kadir Duman, Musabeyli İlçesinde Kaymakam Sertaç Kırçuval, Polateli ilçesinde Kaymakam Mahmut Şener başkanlığında Kadına ve Çocuğa yönelik şiddete sıfır tolerans parolasıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Müftülük, Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı güdümünde kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek için ortak hareket etme karara alındı. Elbeyli, Musabeyli ile Polateli ilçelerinde aynı zamanda gerçekleştirilen programlarda; Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir sunum gerçekleştirildi. - KİLİS

Musabeyli, Polateli, Elbeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor

Son Dakika Haberleri
17:00 Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı - Son Dakika
17:00 Kepez'de köy pazarı kurulacak - Son Dakika
16:59 Gelibolu'da armatör Mehmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:54 "İzmir'i sportif havacılığın merkezi yapacağız" - Son Dakika
16:34 Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:16 Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:05:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakamlar kadına şiddeti önlemek için toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]