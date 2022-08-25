Yılmaz, Turgutluluların artık Trabzon'da ve gidecek olduğu başka görev yerlerinde de her zaman bir kapılarının olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ali Yılmaz, Turgutlu, Trabzon, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'a atanan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz törenle uğurlandı - Son Dakika

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