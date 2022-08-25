Trabzon'a atanan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz törenle uğurlandı - Son Dakika
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Trabzon'a atanan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz törenle uğurlandı

25.08.2022 16:32

Kaymakamlar kararnamesi ile Manisa'nın Turgutlu ilçesinden Trabzon Vali Yardımcılığına atanan Ali Yılmaz, Turgutlu Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

Kaymakamlar kararnamesi ile Manisa'nın Turgutlu ilçesinden Trabzon Vali Yardımcılığına atanan Ali Yılmaz, Turgutlu Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlen törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş İsmail Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüsnü Uz, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Ali Yılmaz, Turgutlu'da 3 yıl güzel çalışmalara imza attığını ve dostluklar kurduğunu söyledi.

Yılmaz, Turgutluluların artık Trabzon'da ve gidecek olduğu başka görev yerlerinde de her zaman bir kapılarının olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Ali Yılmaz, Turgutlu, Trabzon, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'a atanan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz törenle uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'a atanan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz törenle uğurlandı - Son Dakika
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