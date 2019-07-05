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Kaymakamlar Kaya ile Atış esnaf duasına katıldı

20 dakika önce

Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya ve Seben Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede "esnaf duası"na katıldı.

Kaymakamlar Kaya ile Atış esnaf duasına katıldı, System.String[]
Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya ve Seben Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede "esnaf duası"na katıldı.
Tarihi İpek Yolu üzerinde bir Osmanlı kasabası olan ve Ahilik kültürünün halen yaşatıldığı Mudurnu'da, tarihi yapıları korumanın yanı sıra örf, adet ve gelenekler de yaşatılmaya devam ediyor.
İlçenin Demirciler Çarşısı ile Orta Çarşı'da her cuma günü seladan önce 7 asrı aşkın süredir "esnaf duası" gerçekleştiriliyor.
Kaya ve ilçede bulunan Seben Kaymakamı Mustafa Atış da geleneğe uydurarak esnaf duasına iştirak etti.
Atış, ilçede yaşatılan bu geleneğin çok güzel olduğunu ifade ederek, kendisinin de Seben'de benzer bir uygulama başlatılması için çalışacağını belirtti.
- Hacı adayları ilçeden uğurlandı
Yapılan esnaf duası ve kılınan Cuma namazının ardından, Mudurnu Müftülüğünce ilçeden kutsal topraklara gitmek için müracaat eden 43 hacı adayı dualarla uğurlandı.
Cuma namazını Yıldırım Bayezid Camisinde kıldıktan sonra Mudurnu Hükümet Konağı önüne kadar yürüyen hacı adayları, burada yakınları, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya ve Seben Kaymakamı Mustafa Atış ile vedalaştı.
Daha sonra ilçe müftülüğü önüne gelen hacı adayları, duaların ardından ilçeden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:43 Kaynak: AA
Özgür Kaya, Mudurnu, Seben, Güncel
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