Kaymakamlar Rektör Karacoşkun'la bir araya geldiler - Son Dakika

Elbeyli, Polateli ile Musabeyli İlçe Kaymakamları 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.



Elbeyli İlçesi Kaymakamı Kadir Duman, Polateli İlçesi Kaymakamı Mahmut Şener ve Musabeyli İlçesi Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la Rektörlük Makamında bir araya geldiler.



Görüşmede Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile ilçelerde uygulanabilecek çalışmalar ve geliştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - KİLİS