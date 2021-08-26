Kaymakamlar Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Kaymakamlar Toplantısı Düzenlendi

26.08.2021 09:44
Kaymakamlar Toplantısı Düzenlendi

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında kaymakamlar toplantısı düzenlendi.

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında kaymakamlar toplantısı düzenlendi. Isparta Valiliği'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcı Ömer Faruk Ateş ve tüm ilçe Kaymakamları katıldı. Vali Seymenoğlu toplantıda kaymakamların ilçelerinde üzerlerinde durmaları gereken konular hakkında bilgiler vererek kaymakamların yaptıkları çalışmaları dinledi. Toplantı sonunda ilimizde görev süresi dolan kaymakamlar yeni görev yerlerine uğurlandı.

Konuşmasına orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilgiler vererek başlayan Vali Seymenoğlu tüm kaymakamların tedbirli ve hazırlıklı olmasını istedi. Vali Seymenoğlu "Orman yangınlarına karşı tedbirli olmamız gerekiyor. İlçelerinizde bu gibi durumlara hazır olalım. Yangınlarda öncelikle gönüllülerle irtibatlı olmamız büyük önem taşıyor. Yaşadığımız son Çandır yangınında ilimizdeki Off-road grubu yangının başlangıç anında zorlu arazi şartlarında lojistik anlamda bizlere çok yardımcı oldular. Kovada bölgesindeki yangında köylülerimiz ellerinde bulunan tonluk olarak tabir edilen araçlarla yangına müdahale ederek yangının kontrol altına alınmasında büyük katkı sağladılar. Bu şekilde bölgenizde bulunan alternatif imkanları araştıralım. Mülki idare amirliği mesleğinde olduğumuz sürece afetler muhakkak karşımıza çıkacaktır. Onun için hep hazırlıklı olmamız, planlı olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

6 Eylül'de okulların açılacağını hatırlatan Vali Seymenoğlu "6 Eylül'de inşallah eğitim öğretime başlayacağız. Salgın tedbirlerini okullarımızda da mutlaka uygulayalım ve maske konusundan kesinlikle taviz vermeyelim. Aşı olmayan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışarak aşı olmanın önemini anlatalım" dedi.

Son günlerde artan vaka sayılarına da değinen Vali Seymenoğlu "Son 10 gündür vaka sayılarımızda ciddi bir artış söz konusu. İlçelerimizde vaka sayılarının artmaması konusunda gerekli tedbirleri alalım. Hastaneye yatışları önlemede aşının büyük bir katkısı var. Aşılama çalışmalarına hız vererek maske kuralına uymaya devam edeceğiz. Bu mücadele büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmaya devam edelim" diye konuştu.

Vali Seymenoğlu konuşmasının ardından kaymakamlara tek tek söz vererek ilçelerinde yaptıkları çalışmaları dinledi.

Toplantı sonunda ise ilimizdeki görev süreleri dolan kaymakamlara ilçelerinde yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı ayrı ayrı teşekkür eden Vali Seymenoğlu kaymakamların yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu, başarılar diledi.

Vali Seymenoğlu ardından ilimizden ayrılacak olan Atabey Kaymakamı Göksu Bayram'a, Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer'e ve Sütçüler Kaymakamı Ayşe Karaca'ya Başarı Belgesi takdim etti.

HABER VİDEOSU

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Kaymakamlar Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika


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