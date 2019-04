Kaymakamlar Toplantısı'nda Seçimde Alınan Tedbirlerin Önemine Değinildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında, ilçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı'nda, 31 Mart seçimlerinde alınan tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında, ilçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı'nda, 31 Mart seçimlerinde alınan tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.



Ordu'da her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 'Kaymakamlar Toplantısı' gerçekleşti. Yapılan toplantıda ilk olarak, 31 Mart seçimlerinde, il genelinde ve bütün ilçelerde alınan sıkı tedbirlerin önemine değinen Vali Seddar Yavuz, alınan tedbirler ve gösterilen gayretli çabalar vesilesiyle kaymakamlara teşekkür etti.



"Seçim güvenliğine ilişkin alınan tedbirler her türlü takdirin üzerindedir"



Vali Seddar Yavuz, geride kalan 31 Mart seçimlerinin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ederek, "Seçimler elbette bağımsız yargı organı gözetimi ve denetimi altında yapılan bir demokrasi bayramı ve şöleni olduğu kadar, diğer taraftan da özellikle seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınan tedbirlerle, mülki idare amirlerinin sınavdan geçtiği önemli gündür. Dolayısıyla ilimizde seçimlerin güvenliğine ilişkin olarak alınan tedbirler ve gösterilen kararlılık, her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesile ile bir kez daha sizleri, emrinizde bulunan emniyet ve jandarma birimlerimizi kutluyorum" şeklinde konuştu.



Vali Seddar Yavuz, Ordu'daki seçimlerde herhangi bir olay yaşanmamasının, halkın demokratik olgunluğa ulaşmasında kaynaklandığına dikkat çekerek, herkesi tebrik etti.



Konuşmanın ardından, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara yapılacak yardımların etkin ve süratli bir şekilde yapılması, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyet ve çalışmalara destek verilmesi konularında ilçe kaymakamlarına tavsiyelerde bulundu.



İlçe kaymakamlarından, ilçelerin ihtiyaç, sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Vali Yavuz, ihtiyaç ve sorunların giderilmesi için işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket edilmesini istedi. Vali Yavuz, kaymakamlara, mesleki açıdan kendilerini geliştirmeleri yönünde telkin, tavsiye ve önerilerde de bulundu. - ORDU

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi

RTÜK, Seçim Yasağını Delen Kuruluşlar Hakkında İnceleme Başlattı

Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz

Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor