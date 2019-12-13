Kaymakamlardan Başkan Bulut'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamlardan Başkan Bulut'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Kaymakamlardan Başkan Bulut'a hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

Elbeyli, Musabeyli ile Polateli İlçe Kaymakamları Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Kaymakamlardan Başkan Bulut'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Elbeyli, Musabeyli ile Polateli İlçe Kaymakamları Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, kısa süre önce Yeni Belediye hizmet binasına taşınan Kilis Belediyesine hayırlı osun ziyaretinde bulundular. İlçe Kaymakamları Belediye Başkanı Bulut tarafından karşılandı. Başkan Bulut, "İlçe kaymakamlarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - KİLİS

Musabeyli, Polateli, Elbeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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