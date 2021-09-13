Kaymakamlardan İl Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret - Son Dakika

Asarcık Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı ve Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ı ziyaret etti.

Toplantıda, kaymakamların ilçelerinin genel asayiş durumu hakkında verdikleri bilgilerin ardından okul çevresinde alınması gereken güvenlik tedbirleri, öğrencilerin güvenliği, okul servislerinin denetimi, uyuşturucu maddelerle mücadele, park ve umuma açık yerlerin gözetim altında bulundurulması gibi konularda görüş alışverişi yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Urhal, ziyaret için kaymakamlara teşekkür ederek kendisinin de en yakın zamanda ilçe ziyaretlerinde bulunacağını kaydetti.