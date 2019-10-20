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Kaymakamlardan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e iade-i ziyaret

40 dakika önce

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakamlardan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e iade-i ziyaret, System.String[]

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu.


Geçtiğimiz aylarda Taşlıçay ile Tutak Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz ve Ahmet Karaaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulunarak bir süre görüştüler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür etti. Kaymakamlar Ersöz ve Karaaslan'a ilçelerin eğitim durumları hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti. - AĞRI

Faruk Tekin, Taşlıçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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