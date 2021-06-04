Kaymakamlığımız Koordinesinde Dinamik Denetimler Devam Ediyor (7 Nisan Çarşamba) - Son Dakika
Kaymakamlığımız Koordinesinde Dinamik Denetimler Devam Ediyor (7 Nisan Çarşamba)
04.06.2021 18:22
Kaymakamlığımız Koordinesinde Dinamik Denetimler Devam Ediyor (7 Nisan Çarşamba)7 Nisan Çarşamba günü Salgın Denetim Ekiplerimiz ile Birlikte İlçemiz Genelinde Yoğunlaştırılmış Denetim ve Rehberlik Faaliyetlerimizi Gerçekleştirdik.
Kaymakamlığımız Koordinesinde Dinamik Denetimler Devam Ediyor (7 Nisan Çarşamba)7 Nisan Çarşamba günü Salgın Denetim Ekiplerimiz ile Birlikte İlçemiz Genelinde Yoğunlaştırılmış Denetim ve Rehberlik Faaliyetlerimizi Gerçekleştirdik. İlçemizdeki hiçbir yaşam alanının denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin denetim ekipleri marifetiyle 7/24 esasına göre denetim faaliyetleri devam edecektir. Kurallara uyan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, uymayarak aykırılıklarda ısrar, tekerrür ve kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlemlerin başlatılacağı konusunda uyarıyoruz. #Maske
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4.06.2021 19:39:29. #1.12#
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