Kaymakamlığımız Koordinesinde Dinamik Denetimler Devam Ediyor (7 Nisan Çarşamba) - Son Dakika

Kaymakamlığımız Koordinesinde Dinamik Denetimler Devam Ediyor (7 Nisan Çarşamba) 7 Nisan Çarşamba günü Salgın Denetim Ekiplerimiz ile Birlikte İlçemiz Genelinde Yoğunlaştırılmış Denetim ve Rehberlik Faaliyetlerimizi Gerçekleştirdik. İlçemizdeki hiçbir yaşam alanının denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin denetim ekipleri marifetiyle 7/24 esasına göre denetim faaliyetleri devam edecektir. Kurallara uyan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, uymayarak aykırılıklarda ısrar, tekerrür ve kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlemlerin başlatılacağı konusunda uyarıyoruz. #Maske