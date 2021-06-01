Kaymakamlığımız Koordinesinde Haziran Ayı Normalleşme Denetimleri Devam Ediyor (1 Haziran Salı) - Son Dakika
Kaymakamlığımız Koordinesinde Haziran Ayı Normalleşme Denetimleri Devam Ediyor (1 Haziran Salı)
01.06.2021 20:17
Kaymakamlığımız Koordinesinde Haziran Ayı Normalleşme Denetimleri Devam Ediyor (1 Haziran Salı)Haziran ayı boyunca gerçekleştirilecek olan kademeli normalleşme sürecinde 1 Haziran Salı günü Salgın Denetim Ekiplerimiz ile birlikte İlçemiz Genelinde Yoğunlaştırılmış Denetim ve...
Kaymakamlığımız Koordinesinde Haziran Ayı Normalleşme Denetimleri Devam Ediyor (1 Haziran Salı)Haziran ayı boyunca gerçekleştirilecek olan kademeli normalleşme sürecinde 1 Haziran Salı günü Salgın Denetim Ekiplerimiz ile birlikte İlçemiz Genelinde Yoğunlaştırılmış Denetim ve Rehberlik Faaliyetlerimizi Gerçekleştirdik. İlçemizdeki hiçbir yaşam alanının denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin denetim ekipleri marifetiyle denetim faaliyetleri devam edecektir. Kurallara uyan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, uymayarak aykırılıklarda ısrar, tekerrür ve kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlemlerin başlatılacağı konusunda uyarıyoruz. #Maske
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1.06.2021 20:42:45. #1.12#
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