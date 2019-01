Kaymakamlığın Yardımıyla Tekrar Duymaya Başladı

Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, duyma ve konuşma yeteneğini kaybeden Fırat Yarıcı'ya işitme ve konuşma cihazı desteğinde bulunuldu.

Çelebibağ Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Fırat Yarıcı (17), 7 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu duyma ve konuşma yeteneğini kaybetti.



Götürüldüğü hastanede takılan işitme ve konuşma cihazının bir süre sonra bozulmasıyla duymakta ve konuşmakta güçlük çeken Yarıcı'ya kaymakamlık destek oldu.



Gençlik Merkezi'nin girişimleri ile kaymakamlık tarafından alınan işitme ve konuşma cihazının takıldığı Yarıcı, tekrar duyup konuşmaya başladı.



Gençlik Merkezi'nde açılan işaret dili ve dudak okuma ile bağlama ve resim kurslarına katılan Yarıcı, yeniden hayata katılmanın mutluluğunu yaşıyor.



Yarıcı, yaptığı açıklamada, 3 aydır sessiz yaşadığını, yetkililer sayesinde yeni cihazına kavuştuğunu söyledi.



Duyamadığı için konuşmakta zorlandığını dile getiren Yarıcı, "Şu an duyuyorum ve konuşabiliyorum Allah devletimizden razı olsun. Haftada 2 gün Erciş Gençlik Merkezine gideceğim. Orada eğitim alıp sosyal ve kültürel faaliyetlerde kendimi geliştireceğim. Kaymakamımıza, Gençlik Merkezimize çok teşekkür ederim." dedi.



Yarıcı'nın annesi Zeynep Yarıcı da oğlunun 7 yaşında geçirdiği menenjit hastalığından dolayı kulaklarının duymadığını ve büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.



Daha önce takılan cihazın 3 ay önce bozulduğunu belirten Yarıcı, "Devletimiz yeni cihaz verdi. 3 ay çok zorluk çektik. Yemeden içmeden kesildi oğlum. 3 ayın sonunda yeni işitme cihazımıza kavuştuk. Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.



Baba Muğdat Yarıcı ise eski cihazın 10 yıldan sonra işlevini kaybettiğini belirterek, "İki cihaz var, birisi kafa derisinin içinde diğeri ise kulaklık. İki cihaz birleşince hem duyabiliyor hem konuşabiliyor. Şu an yeni işitme ve konuşma cihazıyla hayata döndü, oğlum." diye konuştu.



Gençlik Merkezi Müdürü Arif Taşdemir de "Merkezim Her Yerde" Projesi sayesinde Fırat Yarıcı'nın durumunu fark ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Cihazın bozulma nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalıyordu. Bu sorunu İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'na ilettik ve kendileri destek vererek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 24 bin liralık bu cihazı hastanede kafa derisinin altına konuşması için ?implant cihazı yerleştirildi, tekrardan duyması için kulaklık taktırıldı ve normal yaşamına döndü. Arkadaşımızın bağlama çalma ve resim yapma yeteneklerini belirledik. Bu kapsamda kurslara başladı."

