Kaymakamlık açık olan iş yerlerini açıkladı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı İç İşleri Bakanlığının genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 2 gün boyunca açık kalacak iş yerlerini açıkladı.



10 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den 12 Nisan Pazar günü saat 24.00'a kadar istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmalarının İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yasaklandığının hatırlatıldığı açıklamada şu bilgilere yer verildi; "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için; Ekmek fırınları hizmete devam etmekte olup, ekmekler mahalle ve köylerimize araçlar ile dağıtım ve satışı yapılmaktadır. Doğalgaz bulunmayan yerlere tüp gaz ihtiyacını karşılayabilmek için tüp dağıtım işyerleri hizmete devam edebilecektir. Bu amaçla, hayvan sağlığı açısından önem ve aciliyet arz eden veterinerlik hizmeti için; Turan Veteriner Kliniği Celil Turan 0532 515 69 01, Türkoğlu Veteriner Kliniği Hakan Türkoğlu, 0538 561 30 04, Çağrı Veteriner Kliniği Ahmet Ayhan Özçiçek 0632 652 77 33, Er-Vet Veteriner Kliniği Hüseyin Demircan 0532 366 49 37 hizmet verecektir.



Akaryakıt İstasyonları olarak 11.04.2020 Cumartesi günü Aydemir Petrol Ofisi Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı No; 5, Balcılar Petrol Kavaklık Mahallesi. Devrek Yolu Caddesi 14/1, Opet Petrol Gülüç Örencik Mahallesi Sahil Bulvarı Yukarıköy Sokak No; 4/1, Po-Gaz Petrol Ofisi Ören Mahallesi, Karasular Sokak No: 153, 12.04.2020 Pazar günü Aydemir Petrol Ofisi Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı No; 5, Bozkuşlar Petrol Ofisi Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 30, Opet Petrol Gülüç Örencik Mahallesi Sahil Bulvarı Yukarıköy Sokak No; 4/1, Po-Gaz Petrol Ofisi Ören Mahallesi Karasular Sokak No: 153.



Nöbetçi Eczaneler olarak; 11.04.2020 Cumartesi Günü Gür Eczanesi - Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Telefon; 0 372 3169296, Kaan Eczanesi - Sarıkokmaz Mahallesi Şehit Er Kudret Özcan Sokak telefon; 0 372 322 00 38, 12.04.2020 Pazar günü Ertem Eczanesi - Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi Özel Ereğli Anadolu Hastanesi Yanı telefon; 0 372 323 77 07, Yaşam Eczanesi (Ömerli Mahallesi Kaynarca Caddesi telefon; 0 372 316 06 05 hizmet verecektir."



Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ayrıca ilçede hizmet veren veren fırınların adres ve telefon bilgilerini de vatandaşlarla paylaştı. - ZONGULDAK