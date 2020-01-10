Kaymakamlık binası inşaatında bulunan top mermileri patlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamlık binası inşaatında bulunan top mermileri patlatıldı - Son Dakika

Kaymakamlık binası inşaatında bulunan top mermileri patlatıldı

13 dakika önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaymakamlık binasının inşası sırasında bulunan top mermilerinin patlatılması anı görüntülere yansıdı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaymakamlık binasının inşası sırasında bulunan top mermilerinin patlatılması anı görüntülere yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün kaymakamlık inşaatı sırasında bulunan ve hurdacıya satılan 1. Dünya Savaşı sırasında Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin edilen iki top mermisi yapılan incelemenin ardından ilçede bulunan boş bir araziye götürüldü.

Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılan mermilerin, patlama anı görüntüle yansıdı.


Görüntülerde, top mermilerinin patlatıldıktan sonra oluşturduğu duman görülüyor.

Olay

Dün Kilimli ilçesinde, yapımı devam eden kaymakamlık inşaatında kazı yapıldığı sırada çalışanlar tarafından demir bir cisme rastlanmış, hurdacıya götürülen malzemenin top mermisi olduğunun anlaşılması üzerine polise haber verilmişti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılırken, bomba imha ekipleri olay yerinde inceleme yapmıştı.

Top mermisinin incelemelerin ardından imha edileceği öğrenildi.

Kaymakamlık binası inşaatında bulunan top mermileri patlatıldı

Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:36 Kaynak: AA
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