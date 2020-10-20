Kaymakamlık binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi - Son Dakika

Kaymakamlık binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi

20.10.2020 20:11
Kaymakamlık binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı tarafından Hükümet Konağı binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı tarafından Hükümet Konağı binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek tarafından uygulanan "Bir Dileğim Var" dilek kutusu hükümet konağı binasına yerleştirilerek öğrencilerin dilekleri gerçekleştirilecek. Dilek kutusuna atılan öğrencilerin dilekleri Kaymakam Yelek tarafından belli aralıklarla okunup değerlendirilerek öğrencilerin gönüllerine dokunulması hedefleniyor. - BİTLİS

Kaymakamlık binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi

Hizan Kaymakamlığı, Hükümet, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakamlık binasına öğrenciler için dilek kutusu yerleştirildi - Son Dakika

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