Kaymakamlık binasının tadilatı sırasında iskeleden düşüp öldü

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Hükümet Konağı'nın dış cephe tadilatını yaparken iskeleden düşen Halil Akçasu, (61), hayatını kaybetti.Gemlik İlçe Kaymakamlığı binasının dış cephe tadilatını yapan Halil Akçasu, iskele üzerinde çalışırken, dengesini kaysedip 15 metre yükseklikten düştü. Akçasu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akçasu, doktorların tüm müdehalesine rağmen kurtarılamadı.

- Bursa