Kaymakamlık binasının tadilatı sırasında iskeleden düşüp öldü
2 dakika önce
BURSA'nın Gemlik ilçesinde Hükümet Konağı'nın dış cephe tadilatını yaparken iskeleden düşen Halil Akçasu, (61), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:49 Kaynak: DHA
BURSA'nın Gemlik ilçesinde Hükümet Konağı'nın dış cephe tadilatını yaparken iskeleden düşen Halil Akçasu, (61), hayatını kaybetti.
Gemlik İlçe Kaymakamlığı binasının dış cephe tadilatını yapan Halil Akçasu, iskele üzerinde çalışırken, dengesini kaysedip 15 metre yükseklikten düştü. Akçasu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akçasu, doktorların tüm müdehalesine rağmen kurtarılamadı.
- Bursa
Devleti dolandırılmaktan kurtarmak için 6 üniversite bitirdi
Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı
Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti
Kastamonu'da hortum paniği!