Kaymakamlık kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid19) nedeniyle azalan kan stokları dolayısıyla Kaymakamlık tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Korona virüs nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşlardan dolayı kan stoklarında ciddi azalma olduğunu söyleyen Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, "Bugün Aslanapa halkımızla birlikte Türk Kızılayı ekiplerine kan bağışında bulunduk. Kan bağışı acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tüm hemşerilerimizi bu bilinçle hareket etmeye ve Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu günlerde kan bağışında bulunmak çok önemlidir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA