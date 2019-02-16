Kaymakamlık "Karbonmonoksit Dedektörü" Dağıttı

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Karbonmonoksit değil, ihmal öldürür" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gaz dedektörü taktırıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Karbonmonoksit değil, ihmal öldürür" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gaz dedektörü taktırıldı.



Dedektör dağıtımlarına katılan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikli olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen Gümüşhacıköy ilçesinde 500, Hamamözü ilçesinde ise 200 ailenin evine "karbonmonoksit dedektörü" montajı yapıldığını belirtti.



Proje kapsamında alanında uzman personel tarafından ilçe genelinde hane ziyaretleri yapılarak ailelerin karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda bilgilendirildiğini anlatan Arabacı, kokusuz ve renksiz bir gaz olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı gaz dedektörü kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.



Arabacı, bu yıl kış mevsiminin geçen yıllara göre daha sert geçtiğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Ülkemizde her yıl onbinlerce insan karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalmakta ve ne yazık ki yüzlercesi yaşamını yitirmektedir. İlçemizde bu kış bazı vatandaşlarımız karbonmonoksitten zehirlendi. Bu nedenle iki yol izledik. Bunlardan birincisi, hane hane gezip vatandaşlarımızı karbonmonoksit zehirlenmesine karşı bilinçlendirmek, diğeri de karbonmonoksit alarm dedektörü dağıtımı yapmak. Karbonmonoksit sessiz katil olarak bilinmekte. Çünkü tadı, kokusu ve rengi bulunmamakta. Özellikle geceleri insanların yatağında ölümüne neden olmakta."



İlçe merkezinde vakıf personeli, köylerde ise muhtarlar aracılığıyla dağıtılan dedektörlerin yine uzman ekiplerce montajının yapıldığını aktaran Arabacı, ilçede doğal gazın yeni geldiğini, çoğu evde olmadığı için ailelerin genellikle sobayla ısındığını, bu nedenle dedektör dağıtımlarının devam edeceğini kaydetti.



Arabacı, görevlilerin soba kurulumundan dirsek sayısı ve baca temizliğine kadar gerekli bilgilendirmeyi yaptığını belirterek, "Buradaki en önemli amacımız, bilinçlendirmek. Karbonmonoksit değil, ihmal öldürüyor. Bir canın değerine paha biçemeyiz, yani bir canın yok olmasının dünyanın hiç bir yerinde maddi karşılığı yok." dedi.



Evine dedektör takılan vatandaşlardan Veli Aslan da bundan sonra soğuk kış günlerinde güven içerisinde uyuyacakları için mutlu olduklarını söyledi.

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