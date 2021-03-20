Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı - Son Dakika

Kararla, Rize Pazar Kaymakamı iken 13 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/362 sayılı kararla İstanbul Vali Yardımcılığına atanan İsmail Şanlı 'ya ait hüküm iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan 99 kaymakam adayının ataması yapıldı, bazı mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi.

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