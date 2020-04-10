Kaymakamlık personelinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 128 bin TL bağış - Son Dakika

Kütahya'nın Simav Kaymakamlığı'na bağlı kurumlardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 128 bin TL tutarında bağış yapıldı



Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim tarafından yapılan açıklamada, " Tüm dünyayı sarsan Korona virüs (Covid-19) ile mücadele önlemleri kapsamında, toplumun dayanışma duygusunu arttırmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek olmak amacıyla, Simav Kaymakamlığı'na bağlı kurumlarda çalışan kamu personelinden gönüllülük esasına dayalı olarak toplanan maddi bağış, Kaymakamlık Makamına sunuldu. Simav Kaymakamlığı personeli adına 128 bin TL bir kamu bankasına yatırıldı" denildi. - KÜTAHYA