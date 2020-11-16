Kaymakamlık vatandaşları anonsla uyarıyor - Son Dakika

Kaymakamlık vatandaşları anonsla uyarıyor

16.11.2020 16:49
Kaymakamlık vatandaşları anonsla uyarıyor, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde artan vakalar sonrasında Karacasu Kaymakamlığı Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde artan vakalar sonrasında Karacasu Kaymakamlığı Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sıkı tedbirler alınmaya devam ederken Karacasu Kaymakamlığından anonslu uyarılar hızlandı. İlçe genelindeki vakalarda artış hızı yaşanırken, konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı yapılan anonslarla halka, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, ilçe genelinde yapılan anonslarla vatandaşların daha dikkatli olmaları ve bu salgının bitmesi konusunda iş birliği yapılması gerektiğini belirtiyor.

İlçe genelinde yapılan anonslarda, "Ülkemizde yaşadığımız vakaların Yüzde 50 ye yakın bir bölümü son bir hafta içerisinde, en fazla da ilçe merkezinde yaşanmış olup bugüne kadar vaka görülmeyen mahallelerimizde de vakalar ortaya çıkmaya başlanmıştır. Kovid-19 virüsü ülkemizde kol gezmekte olup hepimiz için büyük bir tehlike arz etmektedir. Var gücümüzde mücadeleyi sürdürdüğümüz Kovid-19 salgınında bizlere yardımcı olabilmek için zorunlu olmadıkça evlerinizden dışarıya çıkmayınız. Dışarıda mümkün olduğunca az kalmaya çalışalım. Evimiz dışında dışarıdayken Kovid-19'dan korunmanın ana kullarından olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım. İş yeri, İşletme ve tesislerinizde belirlenen tedbirleri eksiksiz alıp, kurallara aksatmadan uyalım. Bakanlıklarca belirlenen il ve ilçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınca karar ve getirilen kısıtlamalara uyalım. Gelin el ele vererek birlikte ülkemizdeki sağlığı yeniden yönetilebilir bir seviyeye düşürelim" ifadeleri yer alıyor. - AYDIN

Kaymakamlık vatandaşları anonsla uyarıyor
Kaymakamlık vatandaşları anonsla uyarıyor

Ahmet Soley, Karacasu, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakamlık vatandaşları anonsla uyarıyor - Son Dakika


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