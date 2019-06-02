Kaymakamlık ve belediye başkanlığında güvenlik görevlilerine iftar
22 dakika önce
Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ilçede görev yapan güvenlik güçlerine iftar yemeği verdi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
'ın Bahçesaray
Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ilçede görev yapan güvenlik güçlerine iftar yemeği verdi.
Bahçesaray Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından ilçede görev yapan polis, jandarma ve güvenlik korucularına kaymakamlık bahçesinde iftar yemeği verdi. İftar yemeğine kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Meki Arvas
, AK Parti
Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet amiri, polis, jandarma ve güvenlik korucuları katıldı. Ezanın okunmasıyla açılan iftar programı okunun dua ile sona erdi. - VAN
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