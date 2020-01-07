"Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Kaymakamlık Voleybol Turnuvası' sona erdi - Son Dakika Spor

"Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" sona erdi

6 saat önce

Erdek Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdek Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonunda, kurumlar arası "Erdek Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası" düzenlendi.

Erdek Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdek Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonunda, kurumlar arası "Erdek Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası" düzenlendi.


Erdek Kapalı Spor Salonu'nda 15 gün devam eden kurumlar arası "Erdek Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası"na Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden Kadın ve Erkek takımları olmak üzere 9'u kurum olmak üzere 10 takım katıldı.


Toplam 10 takımın karşılaştığı turnuva, ilk maçtan son maça kadar heyecan ve mücadele içinde geçti. Erdek Kaymakamlığı Voleybol takımı ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erkek Voleybol takımı arasında oynanan final maçını kazanan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erkek takımı şampiyonluk kupasını müzesine taşıdı. Finali Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erkek Takımı'na kaybeden Erdek Kaymakamlığı turnuva 2.si olurken, aynı gün oynanan maçta Erdek Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Erdek Tarım ve Orman Müdürlüğü takımları 3 ve 4.lük maçına çıktı. Maçı kazanan Erdek Gençlik Spor Müdürlüğü 3. olurken, Erdek Tarım ve Orman Müdürlüğü takımı ise 4. oldu. - BALIKESİR

Bandırma, voleybol, Eylül, Erdek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya yangınları: Neden 4 aydır söndürülemiyor, bilançosu ne?
Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim

Son Dakika Haberleri
15:28 Efsane güreşçi Yaşar Doğu ölümünün 59. yılında anıldı - Son Dakika Spor
15:24 Ryan Babel'in menajeri transferi doğruladı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son Dakika Spor
15:24 Ekol Göz Menemenspor, Ömer Şahbaş'ı transfer etti - Son Dakika Spor
15:23 Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, şampiyonluğa inanıyor - Son Dakika Spor
15:15 Kars 36 Spor transferler kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika Spor
15:11 Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz - Son Dakika Spor
14:35 Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 15:29:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]