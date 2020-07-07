Kaymakamlık yaptığı ilçeyi, 14 yıl sonra vali olarak ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakamlık yaptığı ilçeyi, 14 yıl sonra vali olarak ziyaret etti
NEVŞEHİR Valisi İnci Sezer Becel, 2001-2006 yılları arasında kaymakam olarak görev yaptığı Gülşehir ilçesini ziyaret etti.
NEVŞEHİR Valisi İnci Sezer Becel, 2001-2006 yılları arasında kaymakam olarak görev yaptığı Gülşehir ilçesini ziyaret etti.
9 Haziran 2020'de Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile İstanbul Çatalca Kaymakamlığı'ndan Nevşehir Valiliği görevine atanan İnci Sezer Becel, ilçe gezilerini sürdürdü. Vali Becel, bu kapsamda 2001-2006 yılları arasında kaymakam olarak görev yaptığı Gülşehir ilçesinde Kaymakam Ahmet Kavanoz'e ziyarette bulundu. Kaymakam olarak görev yaptığı makam odasına 14 yıl sonra vali olarak dönen Becel, odaya girişte duygulandı. Vali Becel, 14 yıl aradan sonra Gülşehir ilçesinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Kaymakam Kavanoz, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili Vali Becel'e bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:33 Kaynak: DHA
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