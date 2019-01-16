Son Dakika Haberleri: Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Dönmez Göreve Başladı

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Dönmez Göreve Başladı

1 saat önce

Manyas Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanan Kadir Demiröz görevine başladı.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Dönmez Göreve Başladı, System.String[]
Manyas Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanan Kadir Demiröz görevine başladı.

Kadrosu Balya Kaymakamlığında olan ve Manyas'ta geçici olarak görev yapan yazı İşleri Müdürü Ayten Kınık'ın asıl görev yerine yeniden dönmesiyle boşalan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne Balıkesir Sivil Toplum İlişkilerinde görev yapan ve görevde yükselme sınavı sonrası müdürlük unvanı kazanan Kadir Demiröz atandı.

Kimdir:

1971 yılında Balıkesir'in merkez Pamukçu mahallesinde doğan Demiröz, ilk ve orta okulu Pamukçu'da okurken, lise eğitimini Balıkesir 100.yıl Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünde okudu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu ve Balıkesir Valiliği Sivil Toplumlarla İlişkiler İl Müdürlüğünde görev yaparken, Manyas Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanan Demiröz evli ve üç kız babası. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Yaşam
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