Kaymakamlıkların önünde "seyahat belgesi" kuyruğu - Son Dakika

Kaymakamlıkların önünde "seyahat belgesi" kuyruğu

28.04.2021 13:11
Kaymakamlıkların önünde

Korona virüsü ile mücadele kapsamında 'tam kapanma' kararının ardından 17 günlük kısıtlamayı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kaymakamlıkların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında 'tam kapanma' kararının ardından 17 günlük kısıtlamayı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kaymakamlıkların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoldan geçen vatandaşlar ise bu duruma tepki göstererek, "Buradan memleketlerine giderek orada da bulaştıracaklar" dedi.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 17 günlük 'Tam kapanma' kararı alınmasının ardından seyahat izni almak isteyen vatandaşlar, kaymakamlıklarda yoğunluk oluşturdu. Esenyurt Kaymakamlığı önünde uzun kuyruklar meydana geldi. Polis ekipleri sık sık uyarıda bulunarak maske ve maske konusunda uyarıda bulundu.

"SABAH 9'DAN BERİ BURADAYIM"

17 günlük tam kapanmayı memleketi Muş'ta geçirmek için kuyruğu giren Tuncer Yiğit, "Şehirler arası yolculuk için geldim. Fakat izin vermeyecekler sanırım. Ayın 30'unda bilet aldım fakat yandı. Muş'a gideceğim. Biletim var ama nasıl olacak bilmiyoruz bekliyoruz. Saat sabah 9'dan beri buradayım" diye konuştu.

Sırayı görüp tepki gösteren bir vatandaş ise, "Ben sırada değilim memleketime de gitmiyorum. Niye gitmiyorum? Çünkü memleketteki insanlarımı da düşünüyorum. Oradaki insanlara da bulaşmasın herkes yerli yerinde kalması gerekir. 17 gün izin diye herkes gidecek. Köylerde kendi aralarında gidip geliyorlar. Orada da buluşacak insanlara ve kapanma bir işe yaramayacak" ifadelerini kullandı.

(Erdal Can İçelli - Furkan Karadeniz/İHA)

Kaymakamlıkların önünde seyahat belgesi kuyruğu
Kaymakamlıkların önünde seyahat belgesi kuyruğu
Kaymakamlıkların önünde seyahat belgesi kuyruğu
Kaymakamlıkların önünde seyahat belgesi kuyruğu

Koronavirüs, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakamlıkların önünde 'seyahat belgesi' kuyruğu - Son Dakika


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