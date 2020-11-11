Kaymakamlıkta deprem zirvesi - Son Dakika

Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan deprem ve ardından meydana gelen artçılarla sarsılan Kuşadası'nda alınacak önlemlerle ilgili deprem zirvesi yapıldı.

Kuşadası Kaymakamlığında Kaymakam Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği(KODER) Başkanı Tacettin Özden katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren hasar tespit komisyonları alanda devreye sokulmuştur. Bu çalışmaları toplantıda değerlendirdik. Ayrıca, orta ve ağır hasarlı evde kalanlara yönelik taşınma ve kira yardımları İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılacaktır. Bu evlerde oturanlara yönelik güvenlik gerekçeli evlere girilmemesiyle ilgili tebligatların kolluk aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Toplantıda ayrıca deprem ertesi ilçemiz adına kurulan AFAD çadırları konusunda da bilgilendirme yapıldı" dedi. - AYDIN