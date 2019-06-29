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Kaymakamlıktan binasının dış cephe işini yapan işçi iskeleden düştü: 1 ölü

46 dakika önce

Kaymakamlıktan binasının dış cephe işini yapan işçi iskeleden düştü: 1 ölüBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde hükümet konağının dış cephe işini yapan bir kişi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Kaymakamlıktan binasının dış cephe işini yapan işçi iskeleden düştü: 1 ölü
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde hükümet konağının dış cephe işini yapan bir kişi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, diğer işçilerin çay molası verdiği sırada meydana geldi. Kaymakamlık binasının dış cephe işini yapan Halil Akçasu (61), dengesini kaybederek, kaymakamlık giriş kapısının yan tarafında bulunan alana düştü. Boynundan yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İşçilerde baret bulunmadığı göze çarparken, iskele etrafında ağ ve koruyucu kemerlerinde de bulunmadığı gözlerden kaçmadı. Olayla alakalı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
Kaymakamlıktan binasının dış cephe işini yapan işçi iskeleden düştü: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
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