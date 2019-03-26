Kaymakamlıktan Cami İnşaatına 23 Bin TL Destek

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Küçükaslıhanlar köyünde yapımı devam eden caminin, 23 bin lira maliyeti tutan çam ahşap yer döşeme işinin Dumlupınar Kaymakamlığı Özel İdaresi tarafından yaptırılması köy halkı tarafından takdirle karşılandı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Küçükaslıhanlar köyünde yapımı devam eden caminin, 23 bin lira maliyeti tutan çam ahşap yer döşeme işinin Dumlupınar Kaymakamlığı Özel İdaresi tarafından yaptırılması köy halkı tarafından takdirle karşılandı.



Çalışmaları yerinde incelemek için camiyi ziyaret eden Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu köy halkı tarafından büyük sevgiyle karşılandı.



Köylülerin hayır duası için teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Yapılan bu çalışma üst kat ve alt olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kurum amirlerimizle çalışmaları yerinde görmek istedik. Halkımızın yardımlarıyla belli bir duruma gelen camimizin ahşap yer döşeme işini Dumlupınar Kaymakamlığı Özel İdaresi olarak biz üstlendik, inşallah bundan sonraki süreçte de halkımızın yardımlarıyla camimizi bir an önce ibadete açma gayreti içerisindeyiz. Kurum olarak ilçemizde ve köylerimizde bulunan tüm halkımıza kapımız her daim açıktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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